Frutta e verdura di stagione, la spesa di giugno

Dai meloni alle pesche, fino alle fragole e ai peperoni, giugno è il mese perfetto per iniziare ad acquistare la frutta tipica dell’estate. Ecco la frutta e la verdura che non può mancare nel perfetto carrello della spesa di giugno, tra ottimi piatti e sostenibilità

Nonostante i supermercati ci offrano la possibilità di gustare frutta e verdura provenienti da ogni angolo del mondo in ogni momento dell'anno, è importante ricordare che ogni ortaggio e frutto ha il proprio calendario, ovvero il periodo naturale in cui cresce, matura e viene raccolto. Giugno è il mese perfetto per iniziare ad acquistare la frutta tipica dell’estate, a partire da meloni e pesche. Tuttavia, i veri protagonisti del mese continuano ad essere le fragole e le ciliegie. Ecco, quindi, la frutta e la verdura che non può mancare nel perfetto carrello della spesa di giugno, tra ottimi piatti e sostenibilità.