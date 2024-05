Frutta e verdura di stagione: la spesa di maggio

Nonostante i supermercati ci offrano la possibilità di gustare frutta e verdura provenienti da ogni angolo del mondo in ogni momento dell'anno, è importante ricordare che ogni ortaggio e frutto ha il proprio calendario, ovvero il periodo naturale in cui cresce, matura e viene raccolto. A maggio la natura regala una ricca varietà di prodotti freschi e gustosi, dalle fragole all’ananas, fino alle banane e agli asparagi. Ecco la frutta e la verdura che non può mancare nel perfetto carrello della spesa di maggio, tra ottimi piatti e sostenibilità.

I frutti di stagione da mangiare a maggio



Parlando della frutta di stagione che il mese di maggio ha da offrire non si può non partire citando le fragole, che oltre ad essere un frutto gustoso e particolarmente amato anche dai più piccoli, sono riconosciute come importanti alleati della salute cardiovascolare, e non solo, grazie all'alta presenza di molecole antiossidanti e antinfiammatorie. Verso fine mese potremmo anche iniziare a trovare nei supermercati un altro frutto amato da tutti, le ciliegie, oltre al melone che poi troveremo fino a settembre, e ai lamponi. Nel carrello della spesa di maggio, dedicato ai migliori frutti di stagione, via libera anche a molti altri prodotti della stagione fredda come le pere e i pompelmi. Ma non solo. Cominceremo anche a trovare il cocco di stagione, le nespole e l’ananas, e verso fine mese probabilmente anche amarene e pesche, che poi saranno presenti fino a luglio.