Polpette di zucchine facili e veloci da preparare, la ricetta

Un piatto vegetariano light da gustare d'estate come secondo, ma perfetto anche come sfizioso appetizer in compagnia di un calice di prosecco

Le polpette di zucchine sono un piatto vegetariano amato da grandi e piccini. Light, facili da preparare, e considerate dalle mamme un ottimo metodo per far apprezzare le verdure ai bambini, piacciono davvero a tutti e sono adatte in ogni occasione. Si possono gustare come secondo piatto insieme a un’insalata verde o patate al forno, oppure come appetizer accompagnate da un calice di buon prosecco. E se una polpetta tira l’altra non preoccupatevi di eccedere: le zucchine, infatti, sono tra gli ortaggi a minor contenuto calorico. Prive di grassi saturi e colesterolo, la loro buccia è considerata un toccasana per l’intestino perché fonte di fibre.

Sana e dietetica, la zucchina è la regina dell’estate approfondimento Max cucina l’Italia – Zucchine alla scapece Ma quali sono le varietà più conosciute e le proprietà nutritive della zucchina? In Italia le più utilizzate sono le Romanesche, le Striate, la Verde di Milano o la Tonda di Nizza. Fonte di vitamine e sali minerali, sono ricche di amminoacidi necessari al nostro organismo per formare le proteine. Ma soprattutto le zucchine sono un elisir contro l’invecchiamento perché ricche di antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi. Ortaggio amico del cuore, la zucchina contiene potassio, che aiuta a ridurre la pressione sanguigna e il battito cardiaco. Da gustare in mille modi: grigliate, al forno o per condire la pasta, la ricetta delle polpette ne esalta il sapore. Il basso contenuto calorico consente infatti di arricchirle con formaggio, uova e pangrattato. E la frittura rende giustizia a un piatto sfizioso e prelibato.