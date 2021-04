Max cucina l’Italia – Zucchine alla scapece

Lo chef Max Mariola spiega come preparare la ricetta delle zucchine alla scapece, uno dei contorni più gustosi dell'estate. Basterà tagliare le zucchine a rondelle, friggerle nell'olio extravergine di oliva e lasciarle marinare nell'acqua con aceto, aglio, menta e sale Condividi:

Le zucchine alla scapece sono un piatto tipico della cucina napoletana il cui arrivo nel Bel Paese, risale con ogni probabilità agli anni della dominazione spagnola. In ispanico “escabeche” significa infatti “inzuppare”, caratteristica tipica di queste verdure che vengono letteralmente messe ammollo, dapprima in una frittura di olio, poi in una marinatura fatta da acqua, aceto, aglio, menta e sale. Lo chef Max Mariola, ci insegna oggi con la sua speciale video ricetta, come cucinare questo antipasto o contorno semplice, ma di gran gusto ed effetto. L’ideale per la stagione estiva in arrivo.

Gli ingredienti per il piatto Zucchine

Aceto

Menta

Aglio

Sale

Pepe

Olio per friggere Il procedimento per preparare le zucchine alla scapece approfondimento Max cucina l’Italia – Panzanella toscana Il primo passaggio per preparare delle ottime zucchine alla scapece, costiste nel lavorare correttamente le verdure. Prendere le zucchine e tagliarne le estremità per pulirle, poi affettarle a rondelle non troppo sottili e ricoprirle di sale grosso, per far perdere tutti i liquidi in eccesso. Le zucchine devono restare sotto sale per almeno 2 ore in un recipiente con i buchi, così che l’acqua defluisca da sola. Passato il tempo necessario, lavare le verdure per togliere il sale, poi asciugarle con un panno da cucina.