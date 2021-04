Carbonara vegetariana, la ricetta facile e veloce

La pasta alla carbonara è un classico della cucina italiana. Un piatto amato (e imitato) in tutto il mondo, che ha persino una sua giornata internazionale (il 6 aprile si celebra il Carbonara Day). Uno dei suoi ingredienti base è il guanciale, ed ecco che la carbonara diventa “off-limits” per vegani e vegetariani. Niente panico, però: se anche il guanciale non lo puoi mangiare, puoi preparare una squisitissima carbonara vegetariana. Con appena 468 calorie a persona è l’ideale anche per chi soffre di colesterolo e deve tenere a bada i valori, senza però rinunciare ai migliori sapori della tradizione italiana.