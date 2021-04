8/9 @Pixabay

Il guanciale va tagliato a listarelle di 1 cm di larghezza e 2 cm di lunghezza, poi rosolato in una padella a fuoco bassissimo e ancora fredda. Non aggiungere mai l’olio perché si tratta di un salume già grasso che sprigiona il condimento da sè. Il guanciale non deve essere troppo fresco perché altrimenti, in rosolatura, non rilascerebbe tutti gli aromi speziati che contiene.