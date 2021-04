Max cucina l’Italia – Panzanella toscana

Max Mariola, chef e insegnante di Gambero Rosso Channel, ci mostra come cucinare la deliziosa panzanella toscana, un piatto semplice e genuino, con antiche origini contadine. La panzanella toscana, celebre nella regione da cui prende il nome è un piatto unico, dalla freschezza inaudita, grazie alle verdure e ingredienti freschi che non necessitano di cottura. Tanti sono gli esperti di cucina che suggeriscono di consumarla dopo qualche minuto in frigorifero, per esaltare ancora di più gli ingredienti in essa contenuti. La panzanella toscana è chiamata anche “pansanella”, “panmolle”, “panmòllo” o “pane 'nzuppo”, ed è in realtà parecchio diffusa in tutta l'Italia centrale.