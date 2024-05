Oms: in aumento i casi di infezioni sessualmente trasmissibili

Sono in aumento, nel mondo, i casi di infezioni sessualmente trasmissibili. Lo certifica un nuovo report dell’Organizzazione mondiale della sanità , secondo cui le epidemie globali di Hiv, l’epatite virale e le infezioni sessualmente trasmissibili continuano ad essere una minaccia per la salute in tutto il mondo, causando 2,5 milioni di morti ogni anno. In particolare, a preoccupare l’ Oms sono quattro malattie sessualmente trasmissibili, completamente curabili, che sono responsabili di oltre un milione di infezioni al giorno, soprattutto nelle Americhe e in Africa: sifilide, gonorrea, clamidia e tricomoniasi.

I numeri Oms nel dettaglio



È in aumento, in particolare, la sifilide adulta e materna, le cui diagnosi hanno registrato un rialzo di oltre un milione di casi in un anno, raggiungendo otto milioni di diagnosi nelle persone di età compresa tra 15 e 49 anni. I dati Oms rilevano anche un aumento della gonorrea multiresistente. Nel 2023, degli 87 Paesi in cui è stata condotta una sorveglianza rafforzata per la resistenza antimicrobica, 9 hanno riportato livelli elevati (dal 5% al 40%) di resistenza al ceftriaxone, il trattamento standard per la gonorrea. Lievi segnali di miglioramento, invece, per l'Hiv. Tra il 2020 e il 2022 i contagi si sono ridotti, passando da 1,5 milioni a 1,3 milioni. Tuttavia, resta elevato il numero di decessi correlati: 630 mila nel 2022, il 13% dei quali in bambini di età inferiore ai 15 anni. "Abbiamo gli strumenti per porre fine a queste epidemie come minacce per la salute pubblica entro il 2030 ma dobbiamo garantire che, nel contesto di un mondo sempre più complesso, i Paesi facciano tutto ciò che è in loro potere per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si sono prefissati", ha riferito Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms che ha anche sottolineato come non mancano i progressi in questo campo.