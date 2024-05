Boom patologie colon-retto in tutto il mondo, il congresso a Milano

In Italia si stima che entro il 2030 le persone con malattia di Crohn raddoppieranno fino a raggiungere il mezzo milione ascolta articolo

Le patologie del tratto intestinale del colon retto stanno aumentando in tutto il mondo. Solo in Italia si stima che entro il 2030 le persone con malattia di Crohn raddoppieranno fino a raggiungere il mezzo milione. In corso a Milano un congresso internazionale San Raffaele-Humanitas per discutere di queste patologie e di chirurgia all'avanguardia.

Patologie colon-retto, i dati dell'Oms Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, le patologie che colpiscono il tratto intestinale del colon-retto sono in rapida espansione, probabilmente a causa di cambiamenti nella dieta, nell'attività fisica e nell'inquinamento ambientale. In occasione della giornata mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche dell’intestino, il professor Pierpaolo Sileri, primario dell’Unità di Chirurgia Colorettale e Malattie Infiammatorie croniche Intestinali dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e ordinario di Chirurgia generale all’Università Vita-Salute San Raffaele, ha ricordato l’importanza di una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio associati non solo al morbo di Crohn ma a tutte le patologie che possono colpire il colon retto.

Il Congresso al San Raffaele Con l’obiettivo di confrontarsi sul tema, fino al 24 maggio si terrà, al Centro Congressi dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, la seconda edizione del “Milan Colonrectal Congress”, l’evento che vedrà protagonisti più di 300 esperti mondiali della chirurgia colorettale e delle terapie oncologiche legate ai disturbi del colon-retto.

I tre presidenti del congresso, i professori Pierpaolo Sileri, Luigi Boni, direttore di Chirurgia Generale ed urgenza del Policlinico di Milano e Ordinario di Chirurgia Generale all'Università degli Studi di Milano, e Antonio Spinelli, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia del Colon e del Retto in Humanitas e Ordinario di Chirurgia presso Humanitas University, annunciano che le autorità di spicco nel campo della chirurgia colorettale si riuniranno nell'ateneo milanese per un confronto multidisciplinare dando vita a un programma scientifico attraverso la combinazione di conferenze plenarie, simposi e interventi chirurgici in diretta.

Chirurgia all'avanguardia "L'obiettivo del congresso – dichiara il professor Sileri - è quello di riunire in un unico luogo i principali specialisti mondiali della chirurgia colon rettale per permettere la condivisione di conoscenze volta ad aggiornare la comunità scientifica internazionale sulle più recenti innovazioni chirurgiche e oncologiche in grado di fronteggiare queste patologie. L'attenzione ai fattori di rischio associati al cancro del colon e del retto, nonché all'importanza dello screening precoce e alla diagnosi precoce, ha caratterizzato questi ultimi anni soprattutto a causa dell'aumento della registrazione di casi in tutto il mondo. Stiamo lavorando perché Milano diventi un punto di riferimento a livello globale per il trattamento di queste patologie". Fra i temi che verranno affrontati durante il congresso, oltre alle tecniche più d'avanguardia nella chirurgia rettale, la chirurgia robotica mini invasiva e la chirurgia guidata grazie ai mezzi di contrasto fluorescenti, le innovazioni tecnologiche nel prolasso e nella chirurgia trans anale. Una sezione sarà dedicata anche alle difficoltà che devono affrontare i chirurghi.