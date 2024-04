Pubertà precoce, stress e schermi tra i possibili fattori di rischio

La pandemia ha accelerato il fenomeno



Oggi, come riporta Repubblica, l’incidenza della pubertà precoce si sta riallineando al 2019, quando il tasso di crescita c’era ma non era accentuato come durante il Covid. Tuttavia, i casi, specificano dall’ospedale Meyer di Firenze, “sono sempre comunque elevati”. In particolare, nelle bambine sono sempre più frequenti i casi di pubertà anticipata. Dagli anni Cinquanta ad oggi, è stata anticipata di un anno la data della prima mestruazione, scesa dai 12 anni e mezzo agli 11 e mezzo di oggi.



I possibili fattori di incidenza



Oltre ai fattori di incidenza già citati, gli esperti ritengono che sull’aumento dei casi di pubertà precoce possano influire anche l’aumento di massa corporea, l’improvvisa interruzione dell’attività sportiva e l’aumento delle condizioni di stress.



“C’è di sicuro una componente ereditaria nella pubertà precoce però può avere un peso significativo anche l’ambiente”, ha riferito Stefano Stagi, che dirige la auxo-endocrinologia del Meyer, citato da Repubblica.

A influire, come detto, anche l’esposizione agli schermi. Il reparto pediatrico dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma ha condotto una serie di interviste alle famiglie delle bambine che hanno avuto accesso ai servizi ed è emerso come, tra loro, vi sia stato "un aumento significativo dell’uso dei dispositivi elettronici. È riconducibile all’introduzione della Dad, insieme alla persistenza del loro uso per lo svago nel tempo libero", ha spiegato Carlo Bizzarri, responsabile dell’ambulatorio di endocrinologia del nosocomio pediatrico romano. “Le conseguenze dello “screen time” si studiano da tempo. Per adesso ci sono ricerche sui topi, nei quali si è dimostrato che l’esposizione prolungata alla luce blu dà un anticipo della pubertà nelle femmine”, ha aggiunto Carla Bizzarri, responsabile dell’ambulatorio di endocrinologia pediatrica dell’ospedale romano.