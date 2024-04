Microplastiche, i possibili effetti sulla salute oculare: lo studio

Lo studio nel dettaglio



Come spiegato dai ricercatori sulle pagine della rivista specializzata, le microplastiche negli ultimi anni hanno sollevato crescenti preoccupazioni per la salute a causa della loro rilevazione in vari campioni biologici umani. Tuttavia, nessuno studio finora aveva indagato la loro presenza nei tessuti oculari. Per ovviare a questa mancanza, il team di ricerca è andato in cerca di microplastiche negli occhi, e in particolare nel corpo vitreo (un tessuto connettivo che occupa la cavità del bulbo oculare), di un campione composto da 49 soggetti (di età compresa tra 30 e 80 anni) con patologie oculari seguiti in due centri medici in Cina. Tra le patologie di cui erano affetti, i ricercatori segnalano il foro maculare, la membrana epiretinica maculare, la retinopatia e il distacco della retina. Scansionando campioni prelevati dai tessuti oculari dei pazienti, tramite due specifiche tecniche di spettroscopia a infrarossi, i ricercatori hanno individuato oltre 1745 particelle plastiche nel corpo vitreo del campione, con dimensioni inferiori a 50 μm.