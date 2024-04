Dal tennis ai videogame, il segreto è la vista super veloce: lo studio

Alcuni campioni del calibro di Jannik Sinner o Max Verstappen potrebbero avere un segreto per la loro imbattibilità: la vista super veloce. Questa capacità consentirebbe loro di percepire più input visivi al secondo rispetto ad altre persone, rendendoli più efficaci in discipline che richiedono velocità, come il tennis, la Formula Uno o i videogiochi . Lo ha dimostrato un nuovo studio condotto dal Trinity College di Dublino, pubblicato sulla rivista Plos One .

Lo studio del dettaglio

Come spiegato dai ricercatori, la velocità con cui la vista percepisce il mondo circostante, definita come risoluzione temporale, è simile alla velocità di refresh con cui si aggiorna lo schermo del computer. Gli studiosi dell'istituto di neuroscienze e del dipartimento di zoologia del Trinity College hanno esaminato questa capacità, cercando di comprendere le variazioni individuali e se possa fluttuare nel tempo. Per farlo, hanno coinvolto circa 80 volontari in un test di percezione visiva, in grado di determinare la frequenza massima alla quale un soggetto riesce a percepire lo sfarfallio di una luce intermittente: se la luce luminosa lampeggia più velocemente della soglia individuale, viene percepita come continua.