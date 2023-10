Giornata mondiale della vista, screening gratuiti nelle città italiane

Torna l'iniziativa Vista in salute, organizzata da Iapb Italia, ramo italiano dell'Associazione Internazionale per la Prevenzione della Cecità, per promuovere la salute degli occhi in occasione della Giornata mondiale della vista.

"Fondamentale la diagnosi precoce"

"Siamo partiti da Roma - ha sottolineato il presidente nazionale Iapb, Mario Barbuto - ma da questa quarta edizione vogliamo portare la nostra iniziativa in giro per l'Italia, partendo dal capoluogo piemontese. Oltre il 20% degli over 65 ha un problema di vista ma non lo sa, e frequentemente quando arrivano i primi campanelli d'allarme è troppo tardi. E' fondamentale la diagnosi precoce, che si fa con regolari visite oculistiche: una volta l'anno per chi ha più di 60 anni. Anche perché con la pandemia si sono persi il 20-25% dei controlli".