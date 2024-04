Il 94% della GenZ soffre o ha sofferto di ansia: l'inchiesta

Lo studio, nel nuovo numero del 12 aprile, è stato fatto su 5000 utenti online. Emergono anche problemi legati all'incertezza del futuro e di autostima ascolta articolo

Un’inchiesta online per tracciare la complessa situazione dei giovani tra incertezza del domani, stato del loro corpo e della loro salute mentale. In The Self Issue, il nuovo numero di Cosmopolitan in edicola dal 12 aprile, un’indagine affronta questi temi.

L’inchiesta e i risultati L’inchiesta sul corpo e sulla salute mentale ha coinvolto oltre 5000 utenti online (principalmente di Cosmopolitan.it, ma anche amiche del brand e follower), per la maggior parte donne tra i 15 e i 27 anni, che hanno risposto a un questionario di 22 domande. L’età al centro dell’indagine è quella che durante gli anni della pandemia ha sofferto maggiormente l’interruzione dei rapporti umani con una conseguente situazione di disagio, apatia e pensieri intrusivi. I dati raccolti mostrano un’insoddisfazione generale: il 97% degli intervistati vorrebbe cambiare delle cose di sé. Per quanto riguarda i desideri, il 70,7% identifica il benessere con lo stare bene con se stessi e il 46% con il non avere preoccupazioni o ansie. Il 49,8% però dichiara di stare male per il pensiero dell’incertezza del futuro. La percentuale più preoccupante, però, riguarda la Generazione Z (1995-2010): il 94% di loro ha risposto di soffrire o di aver sofferto di stress. Il 68% di loro si vergogna ad ammettere i propri problemi e il 54% dichiara di andare dallo psicologo per stare meglio. Un altro dato preoccupante combina social e autostima: il 57% usa filtri per le foto e tiene molto al successo dei propri post. vedi anche Generazione AnZia, la storia di Andrea: "Bevevo per non pensare più"

Il nuovo numero di Cosmopolitan Nel numero in edicola di Cosmopolitan non mancano l’intrattenimento, le tendenze della stagione, la moda in fiore, il design home office e tutti gli altri argomenti che da sempre caratterizzano la rivista. Protagonista della copertina è la cantante Anna Pepe, per tutti Anna. La rapper ligure è stata l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify nel 2023.

La copertina del nuovo numero di Cosmopolitan. Protagonista è la rapper ligure Anna Pepe