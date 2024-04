Generazione AnZia, la storia di Andrea: "Bevevo per non pensare più"

Andrea ha 30 anni, ha trovato la sua strada, ha un lavoro che gli piace. Ha tatuato sul corpo moniti e messaggi per sé stesso. Ma in fondo anche per gli altri: leggendo la sua pelle si capisce - lascia scoprire - tanto di lui. Andrea racconta la sua storia nel podcast "Generazione AnZia", condivide il suo passato, i ricoveri, i tentativi di suicidio, il suo sentirsi sbagliato, non adatto e la dipendenza dall'alcol che fin dall'adolescenza per lui era diventato l'unico modo per spegnere i pensieri. "L'ansia per me è una fitta al costato, sentire il corpo che si scalda, è perdere il contatto con ciò che penso. E' solitudine, paura, senso di inadeguatezza", condivide Andrea. Sceglie le parole una ad una, per riuscire a tirare fuori quello che ha dentro. Se è tornato ad avere voglia di vivere è grazie al percorso in ospedale al San Raffaele di Milano, ma anche all'aiuto degli amici, della famiglia, del padre, soprattutto.