Gestire la rabbia? Ecco come farlo al meglio secondo uno studio

Lo studio nel dettaglio

Il team di ricerca, guidato da Nobuyuki Kawai, ha dimostrato che annotare su carta i propri sentimenti in reazione a un insulto o a un torto subito, per poi distruggere o gettare il supporto cartaceo potrebbe contribuire a ridurre le emozioni negative derivanti dall’esperienza. Per farlo, gli studiosi hanno chiesto a studenti volontari, di età media di 21 anni, di scrivere brevi opinioni su importanti temi sociali, spiegando loro che i testi sarebbero stati valutati. Le valutazioni che ha ricevuto il campione sono state di proposito molto negative. Gli sperimentatori hanno assegnato a tutti punteggi molto bassi, in termini di intelligenza, interesse, cordialità, logica e razionalità, a cui erano stati aggiunti commenti poco lusinghieri, come: “Non posso credere che una persona istruita possa pensare in questo modo”. Ai partecipanti è stato poi chiesto di scrivere i propri pensieri sui commenti ricevuti, concentrandosi su ciò che aveva scatenato in loro emozioni di rabbia. I volontari sono stati divisi in due gruppi. Al primo è stato chiesto di distruggere i fogli scritti buttandoli nel cestino o passandoli in un trita-documenti. Il secondo gruppo, invece, doveva conservarli in una scatola di plastica o tenerli in un raccoglitore sulla propria scrivania. Infine, gli scienziati hanno valutato le differenze nei livelli di rabbia dopo aver ricevuto l’insulto e dopo aver smaltito o conservato il foglio di feedback.