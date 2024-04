La musica può “toccare” il cuore: ecco come secondo uno studio

I risultati



Le risposte dei partecipanti hanno mostrato che le fluttuazioni nelle previsioni sulle sequenze di accordi venivano avvertite in parti specifiche del corpo, in particolare il cuore e l’addome. È, inoltre, emerso che le sensazioni nel cuore erano fortemente legate all’apprezzamento estetico e ai sentimenti di piacere. Secondo il team di ricerca, questi risultati potrebbero avere in futuro applicazioni utili per l’utilizzo della musica per migliorare il benessere delle persone. “La nostra ricerca mostra che alcune sequenze di accordi creano sensazioni corporee simili in alcuni organi, in particolare nel cervello, nel cuore e nell’addome”, ha riferito il professore associato Tatsuya Daikoku della Graduate School of Information Science and Technology dell’Università di Tokyo. “Ciò indica che il nostro senso interocettivo, cioè le sensazioni percepite dall’interno del corpo, possono in una certa misura essere alla base dell’apprezzamento estetico musicale e delle emozioni positive”, ha aggiunto.



La mappa delle sensazioni create dalle melodie



Combinando le risposte all’esperimento, i ricercatori hanno realizzato una mappa del corpo con le sensazioni associate a ciascuna sequenza di accordi proposta al campione. Tra le otto sequenze, è emerso che le sensazioni addominali più pronunciate si sono verificate quando tutti e quattro gli accordi progredivano con bassa sorpresa e bassa incertezza, melodia che i ricercatori hanno chiamato sequenza sLuL-sLuL. Questa melodia, in particolare, è stata associata a sentimenti di calma, sollievo, soddisfazione, nostalgia ed empatia. Le sensazioni più intense nel cuore, invece, sono state segnalate con la sequenza denominata sLuL-sHuL, ovvero composta da tre accordi con bassa sorpresa e bassa incertezza, seguiti da un quarto accordo con alta sorpresa e bassa incertezza. Le sensazioni più forti prodotte in questo caso sembravano essere strettamente associate a sentimenti di piacere più intensi.