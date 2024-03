Endometriosi, la sfida della diagnosi precoce nelle adolescenti

Ogni 28 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Endometriosi, si fa un bilancio su questa patologia che colpisce più di 3 milioni di donne. 2/3 delle donne affette presenta sintomi prima dei 20 anni, ma per avere una diagnosi si possono attendere anche 10 anni. Per abbattere il ritardo diagnostico, è nato, grazie all'Università di Bologna e all'IRCCS Sant'Orsola, Mona Lisa Project. Allo studio un'app per aiutare i professionisti sanitari a riconoscere tempestivamente la malattia

2/3 delle pazienti che convivono con l' endometriosi hanno cominciato a presentare sintomi prima dei 20 anni, eppure il riconoscimento dI questa malattia è un percorso in salita, molto spesso lungo e accidentato. Per abbattere il ritardo diagnostico è nato Mona Lisa Smile, un progetto italiano, finanziato con Erasmus Plus, che si rivolge a medici e specializzandi. In arrivo un'app per aiutare i professionisti sanitari nel riconoscimento della malattia nelle adolescenti.

“Se l’adolescente riferisce dei sintomi correlati alla mestruazione o aciclici che vanno a invalidare e inficiare attività quotidiane e scolastiche o comincia sistematicamente ad assentarsi da eventi sociali, è bene effettuare una visita”. L’endometriosi non è solo ciclo doloroso. Questa patologia si caratterizza per la varietà dei sintomi e dei distretti che possono essere interessati dalle cisti, lesioni e aderenze. “Oltre la dismenorrea che è il dolore correlato alle mestruazione, possiamo avere dolore crampiforme a livello pelvico, dolore pelvico aciclico, frequenti sintomi gastrointestinali non correlati necessariamente al ciclo, emicrania vicina o al di fuori del ciclo, nausea, dolore al passaggio delle feci o dell'urina. Anche il dolore durante i rapporti sessuali è un campanello d'allarme”.

L’endometriosi può colpire la donna fin dall’adolescenza ed è a questa fascia d’età a cui bisogna rivolgersi per combattere il ritardo diagnostico. Ma quali sono gli ostacoli? “È più difficile da individuare nell'adolescente rispetto alla donna adulta per via di fattori di rischio peculiari e dei sintomi diversi che rendono più sfumato il quadro clinico”, spiega Del Forno. In media, per avere una diagnosi di endometriosi si attendono dai 5 agli 8 anni e questo se i sintomi iniziano in età adulta, mentre se i sintomi compaiono precocemente, in adolescenza, il ritardo diagnostico sale fino ai 10 anni, secondo lo studio pubblicato nel 2023 da “Human Reproduction”. Questa è una stima: la reale prevalenza della malattia nelle adolescenti non è nota perché la malattia è sotto diagnosticata. "È importante sottolineare che il ritardo diagnostico ha anche delle ragioni di ordine sociale e medico. Il dolore femminile viene normalizzato sia della società sia da parte dell'ambiente sanitario, e questa è una nostra responsabilità”, sottolinea Del Forno.

Mona Lisa Smile Project, un progetto made in Italy

Per intervenire è nato il progetto Mona Lisa Smile, ideato dal professor Renato Seracchioli e dalle dottoresse Simona Del Forno e Giulia Borghese. È il primo progetto europeo nell’ambito del programma Erasmus+ dedicato alla formazione dei medici di tutto il continente. Un solo obiettivo: la diagnosi precoce dell’endometriosi nell’adolescente. Come realizzarlo? Facendo rete con altri centri d'eccellenza internazionali. Sono coinvolti nell’iniziativa, lanciata dall’Università di Bologna insieme all’IRCCS Sant’Orsola, importanti partner europei: l’Università di Siena in Italia, l’Università di Liège in Belgio, l’Università di Madrid in Spagna e l’Università di Skane in Svezia. Un nome evocativo scelto perché questa malattia nell'adolescente presenta delle difficoltà diagnostiche tali da essere stata paragonata al sorriso enigmantico e misterioso della Gioconda leonardesca.

Gli obiettivi

“Il nostro destinatario finale voleva essere inizialmente rappresentato dalle adolescenti, ma poi ci siamo resi conto della scarsa conoscenza scientifica e pratica della malattia in questa fascia d’età e quindi abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo deciso di rivolgere il progetto alla formazione del personale sanitario”, spiega Del Forno. Il progetto ha già realizzato una piattaforma digitale e un corso interamente online, che è stato realizzato dal CeSIA (Area Sistemi e Servizi Informatici) dell’Università di Bologna, rivolto proprio a questo bisogno formativo. "Inoltre - continua - stiamo realizzando in collaborazione con l'Università di Liegi un’app che sarà rivolta al personale sanitario e che potrà essere utilizzata anche nella pratica clinica per stimare il rischio della malattia e per facilitare la diagnosi”. Si tratterà di uno strumento molto semplice a portata di mano per specializzandi e specialisti”.