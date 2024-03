Fentanyl, le misure del governo per prevenire l'emergenza in Italia

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha presentato il "Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppiacei sintetici". La mossa di Palazzo Chigi è preventiva: è negli Usa che è in corso un'epidemia, ma "non essendoci frontiere invalicabili è bene non trovarsi scoperti"

L’Italia dichiara lotta al Fentanyl: per il momento "non c’è alcuna emergenza" ma è meglio prevenire che curare. E non dar carta bianca alla mafie, su tutte la 'ndrangheta. Lo spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presentando il "Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppiacei sintetici", approvato nel Cdm di ieri, 11 marzo. La mossa di Palazzo Chigi è preventiva: è negli Stati Uniti che l’emergenza vera e propria già esiste e "non essendoci frontiere invalicabili è bene non trovarsi scoperti". La premier Meloni ricorda che "la lotta alla droga e a tutte le dipendenze patologiche è una priorità assoluta di questo governo e in questa direzione continueremo a lavorare, senza sosta e con determinazione".

Il ministro della salute Orazio Schillaci parla dello stupefacente come di "un pericolo per la tutela della salute pubblica”. Se è vero che nasce per essere impiegato per la terapia del dolore, il suo “uso distorto ha un effetto devastante”, perché “dosi anche piccole sono pericolose, quindi è necessaria una prevenzione sul territorio”. Cosa si intende fare quindi nella pratica? “Ci sarà rafforzamento del monitoraggio, potenziati controlli dei Nas e controllo per evitare i furti”. Inoltre si stanno “allertando Regioni e farmacie a un'attenzione massima per evitare i furti".

Mantovano: "Fentanyl trasforma chi lo assume in mostri che camminano"

Mantovano ha riassunto i principali tratti che caratterizzano il Fentanyl: "Questa droga è detta degli zombie, perché trasforma gli assuntori in mostri che camminano. Ha effetto analgesico ma al di fuori di tali circuiti sanitari sta sostituendo l’eroina. È a basso costo, ne bastano 1 o 2 milligrammi per causare non una alterazione psico-fisica ma per causare la morte spesso per soffocamento". Nel 2022, ha ricordato, "i sequestri di fentanyl in Usa hanno raggiunto livelli da record di circa 6 tonnellate in polvere e 59, 6 mln di compresse. I decessi stanno avendo un picco, con oltre 100mila morti nel 2022".

"C'è interessamento della 'ndrangheta"

Il traffico del Fentanyl, ha aggiunto Mantovano, è arrivato ormai anche in Europa. Guardando all’Ue "ci sono segnali in Portogallo e Gb". L’intelligence italiana ha intercettato e segnalato "un interessamento della 'ndrangheta, anche se stanno testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento". Il sottosegretario ha ricordato che nel 2023 ci sono stati arresti a Piacenza "per intermediazione di approvvigionamenti di quantitativi di fentanyl tra Cina e Usa, con 18 persone coinvolte: 100mila le dosi di fentanyl intercettate ed erano nascoste tra le pagine di libri .