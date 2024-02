Allarme sifilide negli Stati Uniti, mai così tanti casi dagli anni '50

Salute e Benessere

Secondo la Società italiana di medicina interna rischiano di confondersi soprattutto gli anziani con iniziali problemi di memoria, non assistiti da un familiare o da un caregiver. Ma anche persone che assumono farmaci per fai-da-te o passaparola. Si consiglia per esempio di scrivere a cosa servono i singoli farmaci – “per dormire, per la pressione” – e di portare nel portafoglio l’elenco e l’orario delle medicine assunte quotidianamente