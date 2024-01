L'emicrania colpisce le donne tre volte di più degli uomini

Salute e Benessere

Ogni mal di testa ha il suo orario. Lo sostengono i ricercatori dell'University of Texas in uno studio pubblicato sulla rivista Neurology, secondo il quale i diversi tipi di mal di testa seguono l'orologio interno dell'organismo tendendo a presentarsi a una precisa ora

Durante la ricerca sono state analizzate in modo congiunto 72 ricerche, lungo un periodo di 50 anni, che in precedenza avevano indagato il rapporto tra mal di testa e cicli circadiani, ritmi fisiologici caratterizzati da un periodo di circa 24 ore come per esempio il ciclo sonno/veglia o quello luce/buio. Studiando mezzo secolo di analisi sul tema, i ricercatori hanno dato una quantificazione numerica al fatto che il cambiamento dei ritmi di vita provoca mal di testa