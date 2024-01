Vaiolo delle scimmie, 11 casi riscontrati a Firenze: cosa sappiamo

Cos’è il vaiolo delle scimmie

Una patologia virale infettiva molto rara, riscontrata principalmente nei paesi dell’Africa centrale e occidentale, tuttavia dal 2022 il vaiolo delle scimmie è apparso in Europa e Italia, con la sua trasmissione che avviene attraverso il contatto fisico stretto, compresa l’attività sessuale, manifestandosi con sintomi simili a quelli del vaiolo: febbre, cefalea, dolori muscolari ed eruzioni cutanee.

I dati

In Europa come appurato dall’ultimo rapporto congiunto dell'European Centre for Disease Prevention and Control e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle settimane a cavallo fra metà dicembre e metà gennaio in Europa sono stati registrati 138 casi di infezione, di cui 17 in Italia. Dalla primavera 2022 nel Vecchio Continente sono stati 26.703 i casi diagnosticati, con 855 ricoveri in ospedale, 7 in terapia intensiva e 7 decessi.