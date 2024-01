Peste suina, 25 nuovi casi tra Liguria e Piemonte

Sono 1.207 in totale i casi positivi di peste suina africana. Salgono a 128 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività

Sono 1.207 in totale i casi positivi di peste suina africana in Italia. Quindici nuovi casi sono stati recentemente segnalati in Liguria, dove il totale cresce a 638, e nove in Piemonte dove i casi identificati salgono a 568.