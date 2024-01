Sanità, caos nei Pronto soccorso per Covid e influenza: la situazione

A causa del coronavirus e delle malattie respiratorie stagionali, sono aumentate le chiamate al 118 e sono lievitati i tempi di ricovero, addirittura sospesi in Lombardia a causa del sovraffollamento. È altissimo il numero di pazienti che rimane in barella: così molte strutture sono costrette a sottrarre letti agli altri reparti. A Torino e nel Lazio annullate le ferie per i medici