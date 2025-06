Il progetto, che si svilupperà nelle paludi delle Everglades, si inserisce nell'ambito della politica di espulsione di migranti privi di documenti voluta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ascolta articolo

La Florida ha avviato la costruzione di un centro di detenzione circondato da feroci rettili e paludi di cipressi, una sorta di “Alcatraz degli alligatori” nelle paludi delle Everglades, nell'ambito della politica di espulsione di migranti privi di documenti voluta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Imponenti paludi che formano un'area protetta Il sito scelto, un aeroporto abbandonato nel cuore di una vasta rete di foreste di mangrovie, imponenti paludi che formano l'area protetta, ospiterà grandi tende e letti per 1.000 stranieri criminali, secondo il procuratore generale dello Stato James Uthmeier. L'area di 30 miglia quadrate (78 chilometri quadrati) "rappresenta un'opportunità efficiente e a basso costo per costruire una struttura di detenzione temporanea, perché non è necessario investire molto nel perimetro", ha detto recentemente in un video su X che mostra l'area e filmati di arresti di migranti.

Due mesi per farla e costo 450 mln anno Uthmeier ha detto che la nuova struttura sarà operativa entro 30-60 giorni dall'inizio dei lavori. Si prevede che il suo funzionamento costerà circa 450 milioni di dollari all'anno e lo Stato probabilmente richiederà un finanziamento al governo federale, ha dichiarato ai media locali la portavoce del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) Tricia McLaughlin. Il piano ha già suscitato polemiche tra i critici della repressione dell'immigrazione di Trump, che recentemente ha scatenato proteste contro l'ICE a Los Angeles e in altre città americane.

"Se le persone escono, non c'è molto che le aspetta, a parte alligatori e pitoni", ha aggiunto. "Nessun posto dove andare, nessun posto dove nascondersi". Uthmeier ha descritto quello che chiama Alligator Alcatraz come "un punto unico per attuare il programma di deportazione di massa del presidente Trump". Un progetto del genere - durante i torridi mesi estivi in un paesaggio inospitale e pericoloso pieno di rettili e zanzare - si inserisce in una serie più ampia di misure severe che i funzionari sperano scoraggino i migranti dal venire negli Stati Uniti.