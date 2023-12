Virus respiratorio sinciziale nei bambini, casi in aumento

"Da novembre a inizio dicembre c'è stato un aumento importante di casi di bronchiolite tra i bambini molto piccoli che occupano più o meno la metà dei 25 posti letto che abbiamo, di cui circa 6-7 con alti flussi", spiega Luca Bernardo, direttore responsabile della Pediatria del Fatebenefratelli Sacco di Milano. I dati registrano un leggero incremento rispetto agli anni precedenti, soprattutto tra i bambini appena nati. L'incidenza è in aumento in tutte le fasce d'età, particolarmente tra i più piccoli, e ha raggiunto valori pari al 33% nella fascia d'età 0-4 anni.

Nella settimana dall'11 al 17 dicembre, sono risultati positivi al virus respiratorio sinciziale l'8,5% dei campioni analizzati dai laboratori afferenti alla rete RespiVirNet. Il 12,5% è risultato positivo per SarsCoV2.

Il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è il principale responsabile della bronchiolite acuta virale, una patologia non conferisce immunità duratura. "I bambini si infettano stando a contatto con adulti o fratellini che magari hanno un semplice raffreddore", spiega Rino Agostiniani della Società italiana di pediatria, riporta Rainews . "Se c’è qualcuno di raffreddato in casa, la cosa importante è, evitare lo stretto contatto, soprattutto con i piccoli di casa, lavarsi bene le mani, adottare tutte quelle semplici regole di prevenzione che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia e che aiutano a ridurre la diffusione del virus, anche quello Sinciziale”, conclude Agostiniani.

Le sindromi influenzali

Nella settimana dall'11 al 17 dicembre l'incidenze delle sindromi simil-influenzali si attesa a 15 casi ogni 1.000 abitanti, rispetto all'11,94 della scorsa settimana. Sono i bambini i più colpiti: nella fascia di età compresa tra 0 e 4 anni l'incidenza è pari a 38,04 casi per 1.000. Nella fascia 5-14 anni l'incidenza è pari a 15,97 casi ogni 1.000, in quella 15-64 anni è 14,92, mentre negli over-65 anni è 8,74 casi per 1.000.