Roma, isolato primo virus sinciziale della stagione in bimbo di 3 mesi

Salute e Benessere

Tra i più comuni paramixovirus, colpisce soprattutto i neonati ed è più grave in quelli nati prematuramente o comunque in condizioni di salute instabili. Al momento non esiste ancora un vaccino. Dopo la pandemia da Covid-19 preoccupa l'aumento dei casi

IL VIRUS DOPO LA PANDEMIA - Fermato nel 2020 dalla pandemia da Covid-19, nell'inverno 2021-2022 il virus respiratorio sinciziale, spiega il direttore di Pediatria dell’ ospedale Meyer di Firenze Massimo Resti (in foto) avrebbe “messo in ginocchio i reparti di pediatria e le terapie intensive pediatriche”. Su 10 bambini che lo contraggono nel primo anno di vita, due di questi finirebbero in ospedale

Attesi per il 2022 "più ricoveri del pre-pandemia", con picco "intorno a Natale". Resti dice che "tra i ricoverati non vediamo più solo neonati, ma anche bimbi fino a 2 anni”. L’RSV è più grave nei Paesi più poveri del mondo: quasi tutti i decessi registrati ogni anno per le complicazioni legate al virus si registrano in queste zone. In Italia le percentuali sono dunque più basse: in pronto soccorso arriva “il 20% dei contagiati sotto i due anni di vita”, spiega Resti. Tra chi ha meno di 12 mesi, “il 4% richiede ricovero e, di questi, l'1% finisce in rianimazione”