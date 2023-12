Brescia, insegnante positivo al vaiolo delle scimmie

L’uomo è a casa da diversi giorni in isolamento: al momento non risulta esserci nessun un altro positivo all'interno dell'istituto scolastico

Un insegnante di una scuola di Capriolo, in provincia di Brescia, è risultato positivo al vaiolo delle scimmie, per questo è a casa da diversi giorni in isolamento. Per il momento non risulta nessun contagio all'interno dell’istituto scolastico, ma l’Ats locale invita alla prudenza e a tenere d’occhio eventuali sintomi.