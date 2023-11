Virus Chikungunya, approvato negli Usa il primo vaccino al mondo

Arriva il primo vaccino al mondo contro la Chikungunya. Il virus, diffuso da zanzare infette, è stato definito "una minaccia emergente per la salute globale" dalla Food and Drug Administration (Fda) che ha annunciato di aver approvato l’inizio della commercializzazione del farmaco.

Sintomi e diffusione

Il vaccino è stato sviluppato dall'azienda europea Valneva e sarà commercializzato con il nome Ixchiq. La somministrazione, come ha spiegato la Fda, è stata approvata per le persone di età pari o superiore a 18 anni che corrono un rischio maggiore di esposizione. Si prevede che il via libera a Ixchiq da parte dell'autorità di regolamentazione dei farmaci statunitense accelererà il lancio del vaccino nei paesi in cui il virus è più diffuso. La chikungunya, che provoca febbre e forti dolori articolari, è generalmente riscontrata nelle regioni tropicali e subtropicali dell'Africa, del sud est asiatico e in alcune parti delle Americhe. "Tuttavia, il virus chikungunya si è diffuso in nuove aree geografiche causando un aumento della prevalenza globale della malattia", ha affermato la Fda segnalando più di cinque milioni di casi negli ultimi 15 anni.