Approvato in Usa e Uk lo Zepbound, nuovo farmaco anti obesità

Iniettabile settimanalmente, il farmaco sarà prescritto ai pazienti adulti affetti da obesità o a coloro che sono in sovrappeso e presentano almeno una condizione legata all'eccessivo peso. Tecnicamente però Zepbound non è un nuovo medicinale. Secondo quanto riferisce Il Post , il principio attivo, tirzepatide è già stato approvato come trattamento contro il diabete con il nome commerciale Mounjaro ed è disponibile anche in Europa. Il suo sviluppo era iniziato nel 2017 tramite una sperimentazione clinica che aveva l'obiettivo di trattare il diabete, ma dai test era emerso che i volontari avevano perso almeno il 13% della massa corporea. L'azienda quindi si è focalizzata sull’obesità e ha compiuto grandi investimenti sia sui test clinici che sull'ingrandimento della propria capacità produttiva. I dati conclusivi dei test clinici, consultati dalla Fda per valutare l’approvazione, dicono che le persone che hanno assunto Zepbound hanno perso in media il 18% della propria massa corporea, un risultato paragonabile al 15% ottenuto con Wegovy, basato sul principio attivo semaglutide.

Il farmaco "concorrente"

Anche Wegovy è stato sviluppato come farmaco contro il diabete e viene venduto come Ozempic per il trattamento della patologia mentre il nome commerciale Wegovy riguarda una versione con un diverso dosaggio venduta in modo specifico per trattare l’obesità. Negli ultimi mesi la domanda di Wegovy è diventata talmente alta che Novo Nordisk non riesce a soddisfare tutte le richieste con conseguente carenza del farmaco e di Ozempic. Sia Novo Nordisk sia Eli Lilly sono però al lavoro per sviluppare una versione dei loro farmaci per uso orale, in modo da aumentare la loro capacità produttiva e raggiungere un maggior numero di pazienti. I test clinici della versione orale di Zepbound sono già in corso. Inoltre, Eli Lilly ha già presentato domanda all’Agenzia europea per i medicinali per l’approvazione di Zepbound anche nell'Unione Europea. In ogni caso, come tutti i farmaci anche Zepbound e Wegovy hanno effetti collaterali e devono essere somministrati sotto supervisione medica, nell’ambito di un trattamento che comprenda anche una modifica degli stili di vita. Il loro impiego è infatti vincolato a una diagnosi medica di obesità o di forte sovrappeso.