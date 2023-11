Giornata mondiale contro lo stress, i consigli degli esperti

Quest'oggi ricorre la giornata mondiale per la consapevolezza dello stress, una vera e propria epidemia che colpisce in Italia 9 persone su 10. Ecco qualche consiglio per affrontare questo disagio che accomuna moltissime persone

L' Oms lo definisce il male del secolo, perciò è importante quest'oggi, nella giornata mondiale dedicata alla lotta allo stress , capire come combattere questo disagio che in Italia, secondo recenti studi, colpisce 9 persone su 10. I sintomi sono i più disparati, da una spossatezza costante, a mal di testa, insonnia, tic, ansia, fino anche alla depressione. Ci sono tuttavia alcune azioni, esercizi e buone abitudini che possono aiutarci nel nostro quotidiano, in modo da affrontare e combattere questo forte disagio.

I consigli



Partendo dal presupposto che, in taluni casi, il carico di stress può dare origini anche a disturbi più gravi di ordine psicologico, per i quali è necessario rivolgersi a specialisti del settore, vediamo come poter influire in maniera positiva nel nostro quotidiano, con piccoli esercizi e consigli da seguire giorno per giorno. Si tratta a volte di buone abitudini, come ad esempio provare ad essere il più possibile gentili, comunicando con educazione, sia sul posto di lavoro che in famiglia, abituandoci a ridere e sorridere, un'altra pratica che, come dimostrano gli studi, aiuta a rilassarci. Proprio in ottica di un maggiore relax, gli esperti consigliano di passare meno tempo possibile davanti a uno schermo, abitudine che potrebbe portare a problemi di insonnia e depressione. Cerchiamo allora di vivere le nostre vite in modo tale da non sovraccaricarci, di lavoro e pensieri, evitando anche, ad esempio, pasti troppo veloci e prediligendo un'alimentazione il più sana possibile. In questo senso, considerando che una buona condizione fisica può aiutarci a migliorare anche il nostro stato mentale, sicuramente dell'attività all'aria aperta, anche delle semplici passeggiati, possono farci staccare dalla routine fatta di impegni e scadenze, per uno stile di vita più sano e meno stressato.

Cause e sintomi

Sono disparati i motivi che portano una persona a vivere una situazione di forte stress: sicuramente i grandi cambiamenti della vita portano spesso a questa condizione, sia per eventi traumatici come un lutto o la scoperta di una malattia, ma anche, ad esempio, quando si cambia lavoro o casa. Andando più nel concreto il disturbo è spesso legato a problemi di ordine lavorativo, nella nostra società una delle maggiori fonti di stress, ma anche a difficili situazioni famigliari. Come per le cause, anche i sintomi sono tra i più disparati, chi ne soffre può sentirsi sopraffatto, triste, irritabile e molto ansioso. Ci sono inoltre in molti casi degli effetti fisici sull'individuo, che somatizza lo stress con frequenti mal di testa, disturbo del sonno, stanchezza costante, ma anche problemi dermatologici, vertigini e mancanza d'appetito.