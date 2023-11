Il lavoro in smart working stressa di più i papà: l'indagine

Lavorare da casa è più o meno rilassante che stare in ufficio? Uno studio rivela un maggiore stress genitoriale per i lavoratori con prole impegnati nell'attività da remoto, rispetto a chi ogni giorno esce di casa e va in azienda o nella sua sede lavorativa. E i più penalizzati sono i papà. Secondo un sondaggio condotto da scienziati della Northwestern University e dell'Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital di Chicago, e pubblicato su “Jama Network Open”, il 40% dei genitori che hanno lavorato a distanza durante la pandemia ha riportato uno stress genitoriale più elevato rispetto a solo il 27% dei genitori che hanno lavorato in sede.

Nessuna differenza sulla salute generale

In particolare, i padri che lavoravano da casa avevano il doppio delle probabilità di riferire che la genitorialità era stressante per tutto il tempo o per la maggior parte del tempo, rispetto ai padri che lavoravano fuori dalla propria residenza. Lo stress genitoriale per le madri che lavoravano a casa era leggermente più alto, ma non raggiungeva la significatività statistica, riferiscono gli autori della survey. Lo studio non ha invece rilevato differenze nella salute mentale o generale degli smart worker, rispetto ai colleghi lavoratori in loco.