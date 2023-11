I cibi ultra processati creano dipendenza come la droga: lo studio

Alimenti prodotti industrialmente come biscotti, patatine e gelati contengono molti ingredienti aggiunti come sale, zucchero, coloranti e additivi. I ricercatori hanno evidenziato come siano in grado di sviluppare una dipendenza in chi li assume tanto quanto nicotina, cocaina o eroina

Quante volte abbiamo mangiato delle patatine al bar facendo fatica a fermarci e promettendoci "questa è l'ultima" senza riuscirci?. Secondo un recente studio pubblicato su British Medical Journal la colpa non è solo della nostra scarsa forza di volontà, ma anche dei cibi ultra processati che, è dimostrato, creano assuefazione. Prodotti industrialmente e sottoposti a ripetute lavorazioni, contengono molti ingredienti aggiunti come sale, zucchero, coloranti e additivi. I ricercatori hanno sottolineato come prodotti come gelati, biscotti, bibite e cereali zuccherati, siano in grado di sviluppare una dipendenza in chi li assume tanto quanto nicotina, cocaina o eroina. E che una persona su 10 è dipendente al punto di "soddisfare i criteri per la diagnosi di disturbo da uso di sostanze". Lo studio pubblicato su Bmj è stato condotto da Ashley Gearhardt, professoressa dell’Università del Michigan, colei che messo a punto la Yale Food Addiction Scale (YFAS), una scala che misura il grado di dipendenza dai vari alimenti. I criteri sono gli stessi utilizzati per diagnosticare la dipendenza da sostanze, in base a quanto previsto dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.