Salute mentale, cos'è la sindrome della papera

Si definisce sindrome della papera ed è un'espressione coniata dall'università di Standford per descrivere gli studenti dell'ateneo che, stressati e pieni di impegni, nascondono la loro ansia e il loro malessere cercando di dimostrarsi sempre felici. L'analogia con l'animale nasce dal fattto che le anatre, mentre sembrano scivolare senza sforzo sullo superficie dell'acqua, in realtà con le zampe remano freneticamente per restare a galla.

La sindrome

Questa sindrome è quindi spesso associata ai più giovani, ma anche ad adulti che, abituati da quando erano più piccoli ad essere popolari e riconosciuti durante il percorso scolastico, crescendo continuano a non volersi mai mostrare in difficoltà o poco performanti. La sindrome della papera non è riconosciuta scientificamente e non vi è una diagnosi medica ufficiale per riscontrarla, tuttavia chi ne soffre riporta alcuni sintomi, quali ansia, disturbi del sonno, stress. Ad essere maggiormente colpite sembrano essere le donne, spesso sotto pressione per le aspettative che la società riversa su di loro.