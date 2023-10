Acqua potabile, in alcuni comuni della Lombardia è contaminata da Pfas

Pfas, la situazione in Lombardia

In quattro casi è stata riscontrata una contaminazione da Pfas superiore al limite della Direttiva europea 2020/2184, pari a 100 nanogrammi per litro: è avvenuto a Caravaggio e Mozzanica, in provincia di Bergamo, e a Corte Palasio e Crespiatica, in provincia di Lodi. In Lombardia, i livelli di contaminazione più alti sono stati rilevati a Crespiatica, dove si sono superati i 1.000 nanogrammi per litro. Nei restanti sette campioni lombardi risultati contaminati, le analisi hanno evidenziato concentrazioni comprese tra 12 nanogrammi litro (Pontirolo Nuovo, Bergamo) e 54 nanogrammi litro (Mariano Comense, Como). In cinque dei sette casi (Capriolo, Somma Lombardo, Mariano Comense, via Civitavecchia e via Cusago a Milano) le concentrazioni erano superiori ai valori più cautelativi per la salute umana vigenti in Danimarca o proposti negli Stati Uniti.