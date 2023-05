Lombardia, anche l'acqua ad uso potabile contaminata da Pfas

Greenpeace Italia lancia l’ allarme e parla di emergenza ambientale e sanitaria. “Dai cosmetici ai capi di abbigliamento impermeabili, dalle padelle antiaderenti agli imballaggi di carta, i PFAS sono un ampio gruppo di sostanze chimiche di sintesi impiegate dagli anni ’40 del Novecento in vari comparti industriali” spiega al Corriere Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia . Studi scientifici recenti ci dicono che per queste sostanze è stato superato il corrispondente limite planetario. Perché si ritrovano, ormai, in ogni angolo del globo: dalle calotte polari al latte materno delle orse, dal nostro cibo, nell'aria che respiriamo e anche nella pioggia. "L'inquinamento generato è, insomma, fuori controllo” aggiunge Ungherese.

L'esposizione a questa sostanza è stata associata a una serie di effetti negativi sulla salute: dal problema alla tiroide, danni al fegato e al sistema immunitario. Ma anche obesità, diabete, elevati livelli di colesterolo. Greenpeace Italia ha fornito una mappatura per controllare gli esiti delle indagini e verificare quanti campioni di acqua a uso potabile non rispettano i valori limite.

L’appello al governo

PFAS pur essendo sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana vengono utilizzate perché non c’è ad oggi una legge che blocchi la produzione e l'utilizzo in Italia. "Governo, Parlamento e Ministeri competenti devono assumersi le proprie responsabilità varando in tempi brevi una legge che vieti l’uso e la produzione di tutti i PFAS, insieme all’adozione di adeguati provvedimenti di bonifica e all’individuazione di tutti i responsabili dell’inquinamento" conclude Ungherese di Greenpeace Italia.