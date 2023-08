1/10

"Non c'è motivo di preoccupazione. I casi aumentano e forse aumenteranno ancora, sono comunque forme lievi, ma non crescono i ricoveri in ospedale". Lo ha detto in un''intervista al Corriere della Sera Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, in merito all'attuale situazione Covid in Italia

