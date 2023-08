3/14 ©Ansa

In crescita anche l’incidenza dei casi che dal 14 al 20 agosto è risultato di 14,5 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente quando erano 11 per 100.000 abitanti. È aumentato anche l’indice di trasmissibilità o Rt, pari a 1,23, in leggera crescita rispetto all'1,1 della settimana precedente

Covid, ipotesi vaccino a pagamento per gli under 60 in autunno: cosa sappiamo