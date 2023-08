Covid, nuova variante da Israele e Danimarca: nome provvisorio BA.X

BA.X, la nuova variante di Covid

Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, ad allarmare gli scienziati è l’alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, molto vicine alle 32 della prima Omicron. “Finora ci sono solo poche sequenze e potrebbe non essere in grado di competere con le varianti attualmente dominanti”, ha spiegato il biologo. La prima sequenza della nuova variante è stata identificata in Israele e successivamente è stata rilevata anche in Danimarca. Per il momento, il nome BA.X è provvisorio in quanto “non è esattamente chiaro quale sarebbe la sua designazione Pango», il nomenclatore internazionale, ha infine spiegato lo scienziato.