In Sardegna si consumano più anticoncezionali che nelle altre regioni: 270 dosi ogni mille donne. Seguono Val d’Aosta con 232 e Piemonte con 200. Se ne usano di meno in Basilicata, circa 56, e poi in Campania e Molise, circa 59. Seguono Calabria e Sicilia, intorno a 65

