Il vaccino potrebbe rimanere gratuito solamente per le categorie ritenute più a rischio, ovvero fragili e over 60, mentre chiunque voglia sottoporvisi e non rientri in queste categorie potrebbe accedervi solo a pagamento. "Investire nei vaccini è investire nella salute, ma in questi tre anni troppi italiani hanno scelto di non farlo. Ora è giusto che sappiano che hanno un costo" ha affermato in merito Matteo Bassetti