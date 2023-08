Usa, picco casi Covid: due distretti cancellano lezioni in presenza

Picchi di casi Covid negli Stati Uniti a poche settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico. Per questo motivo alcuni distretti scolastici sono stati costretti a cancellare le lezioni in presenza a causa di un picco di virus respiratori, incluso il Covid, tra studenti e personale. Due distretti scolastici del Kentucky hanno dichiarato che avrebbero fermato la normale attività, mentre in Texas il distretto scolastico di Runge, vicino a San Antonio, ha comunicato ai genitori con una lettera che avrebbe chiuso dal 22 agosto al 29 agosto annullando anche tutte le attività extrascolastiche a causa di un aumento di casi di Covid. (IPOTESI VACCINO A PAGAMENTO PER GLI UNDER 60)