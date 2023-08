1/8

Per resistere tutto il giorno sulla spiaggia non bisogna prestare attenzione solo al sole ed alle scottature, ma anche all'alimentazione. La nutrizionista Isabel Maples, portavoce della Academy of Nutrition and Dietetics in Usa, ha stilato una lista di tutti gli accorgimenti da adottare per nutrirsi e idratarsi in maniera adeguata quando si fa vita da spiaggia

Il cinema italiano in spiaggia