Il pareo, detto anche sarong, ha origini malesi. In Asia, dove viene indossato da sempre in una gran varietà di colori e fantasie, viene annodato in molti modi, a seconda delle culture delle varie popolazioni. Ecco il look dal sapore locale di Christy Turlington per un viaggio molto speciale in Indonesia





