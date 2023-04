Sofia Richie, tre abiti da sposa Chanel per il matrimonio con Grainge

La modella e imprenditrice ha scelto la maison francese per coronare i sogni che aveva da bambina a proposito dell'abito bianco. Quello corto è identico a quello indossato da Claudia Schiffer in passerella negli anni Novanta Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Una festa da favola e tre abiti da sogno, bianchi, romantici ed effortless chic. Chic senza sforzo, questo lo stile di Sofia Richie che ha sposato il produttore discografico Elliot Grainge in Costa Azzurra sfoggiando il guardaroba da sposa che tutte vorrebbero: tradizionale e contemporaneo insieme ma, soprattutto, d'alta moda.

La figlia di Lionel Richie si è affidata a Chanel per il suo grande giorno e sui social racconta le ispirazioni che l'hanno guidata nella scelta del perfetto bridal look.



Il matrimonio ad Antibes con Elliot Grainge La presenza di Sofia Richie al fashion show di Chanel nell'ambito dell'ultima Paris Fashion Week, lo scorso marzo, lasciava pochi dubbi, in effetti, a proposito della casa di moda chiamata a disegnare il suo abito da sposa.

In base alle richieste della giovane sposa, la maison è stata coinvolta nella realizzazione di ben tre abiti, ciascuno protagonista di un momento diverso del weekend nuziale che ha avuto per cornice la splendida Antibes, gioiello del Sud della Francia.

Ai due abiti del giorno del sì, si è aggiunto un terzo look sfoggiato dalla figlia minore del cantante di Easy durante la cena della prova che si è tenuta nella stessa località la sera prima delle nozze. Sempre Chanel gli altri abiti della trasferta francese della founder di Nudestix, look pratici ed eleganti adatti alle giornate miti di questo inizio di primavera.

approfondimento Gli abiti da sposa più belli delle star di Hollywood. FOTO

L'abito con lo strascico delle promesse Difficile sbagliare e risultare meno che irresistibili quando si ha a disposizione la creatività e le sarte di Chanel che per Sofia Richie hanno confezionato abiti da sposa dallo stile timeless che difficilmente risulteranno fuori moda agli occhi di chi li ammirerà nei prossimi decenni. Per le promesse sull'altare la modella e imprenditrice (che si è convertita all'ebraismo per il suo sposo) ha indossato un abito modello sirena completamente realizzato in pizzo bianco reso ancora più prezioso da ricami in perline e micro paillettes. Il dress, caratterizzato da uno scollo halter, lasciava scoperte le spalle e la schiena, grazie a una apertura posteriore, ovale e molto classica. Classica anche l'idea dello strascico e il velo, molto tradizionale, senza bordo e punteggiato di cristalli. L'abito e la scollatura sono stati valorizzati da un'acconciatura raccolta, uno chignon alto e composto. Assenti o quasi i gioielli: Sofia ha indossato solo un paio di orecchini al lobo e un anello di diamanti all'anulare.

GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip

Il minidress anni Novanta Il secondo abito, quello per il party di nozze, ha emozionato tutti gli appassionati di moda che hanno colto l'ispirazione che ha guidato le richieste di Sofia per le sarte di Chanel. L'abito corto con la gonna a peplo e il bustier corsetto con una camelia tono su tono al centro della scollatura, altro non è che una riproduzione dell'iconico vestito da sposa con cui nel 1993 Claudia Schiffer chiudeva la sfilata della collezione invernale di haute couture della maison. Quel minidress ideato da Karl Lagerfeld è diventato una leggenda anche grazie alla bionda top model che, in quegli anni, viveva la sua stagione d'oro. Ciclicamente riproposto dai media e dai social, quel modello favoloso ha accompagnato anche le danze scatenate di Sofia Richie che a Vogue US, che ha filmato in esclusiva i suoi fitting pre-nuziali, ha rivelato di aver chiesto quel preciso vestito per soddisfare un suo sogno da bambina.



FOTOGALLERY @Ufficio Stampa | @IPA | @IPA Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Matrimoni 2023, gli abiti da sposa da copiare alle celebrity. FOTO La cantautrice romagnola col suo blazer ha dato uno spunto alle bride to be nella ricerca dell'abito per il giorno più bello ma sono tante le idee da rubare alle spose famose, specie a quelle che hanno detto “Sì, lo voglio” nelle ultime stagioni che hanno fatto tutte scelte contemporanee e romantiche, in linea con i più recenti bridal trend a cura di Vittoria Romagnuolo Con le sue nozze in Emilia Romagna, Laura Pausini ha dato ufficialmente il via alla wedding season 2023, una stagione che ha già fornito spunti alle future spose in cerca di ispirazioni per l'abito bianco. La cantante di Solarolo ha optato per un abito a sirena, dalle linee minimal cui ha aggiunto un blazer con revers a scialle. Lo stile è rétro (vedi gli accessori: i guanti in pizzo, i gioielli in perle, il bouquet piccolo) ma anche contemporaneo, grazie al tocco maschile della giacca Il 12 marzo in Giordania si è svolto il matrimonio reale tra Iman bint Abdullah II, una delle figlie di Re Abdullah II e la Regina Rania, e il venezuelano Jameel Alexander Thermiotis. La principessa giordana ha scelto Dior e il senso dello stile di Maria Grazia Chiuri per il suo abito bianco panna con la gonna fluida e inserti di pizzo per la scollatura (di fatto, un'illusione) e le maniche lunghe. Il velo, delicatamente ricamato sui bordi, è stato fissato sul capo con una tiara di diamanti Tra le spose di questo inizio di primavera c'è anche Lady Amelia Spencer, modella, socialite, nonché nipote di Lady Diana. La trentenne ha sposato il fidanzato Greg Mallet a Cape Town, in Sud Africa, e il suo abito, realizzato per lei da Atelier Versace è un modello a sirena in pizzo rebrodé interamente ricamato con motivo floreale. L'abito, che è arricchito con cristalli, ha il velo lungo, lo strascico, la scollatura sulla schiena e le spalle strutturate. La sposa ha riservato il racconto delle sue nozze ad Hello!

Il look anni Trenta per la cena della prova Per ammirare il terzo abito Chanel di Sofia Richie occorre riavvolgere il nastro fino alla sera prima del matrimonio, quella della cosiddetta “cena della prova”, la serata evento dedicata alla sposa e allo sposo a cui sono invitati, normalmente, i parenti e gli ospiti più importanti delle nozze.

Per questa occasione speciale, Sofia ha voluto un abito più che speciale, questo, davvero elegante e poco in linea con gli altri due. Bianco come gli altri, questo look è composto da una casacca lunga con le maniche e da una gonna a tubo, dritta e lunga fino alle caviglie. Lo stile è squisitamente Chanel, specie nelle linee rigorose e anni Trenta e il gusto di Mademoiselle Coco è evidente anche nella lavorazione, con parti semi trasparenti, e dalla pioggia di perline ondeggianti che, dalle spalle, orna anche le maniche e il bordo della gonna. Le scarpe sono slingback con la punta tonda e il tacco quadrato e basso, un classico intramontabile della maison. Anche per questa occasione, la sposa ha tenuto i capelli raccolti per dare risalto al viso truccato con tonalità naturali e rosate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue (@voguemagazine) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue Weddings (@vogueweddings) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie