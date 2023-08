Giornata internazionale dell'alopecia, le cure più innovative

Salute e Benessere

Fa male lavare i capelli ogni giorno? Le risposte degli esperti

Sono diversi i parametri da considerare. Ad esempio, usare lo shampoo ogni giorno, può essere la scelta giusta per le persone con il cuoio capelluto più grasso e in cui il sebo può accumularsi, rendendo i capelli unti e anche maleodoranti. Lo stesso può valere per chi ha i capelli particolarmente sottili. Ecco cosa sapere

Fa davvero male, come a volte si sente dire, lavare i capelli ogni giorno? E, più in generale, ogni quando occorre pulirli? La risposta ideale è che la scelta varia da persona a persona, come sottolinea un articolo del New York Times che ha raccolto il parere di alcuni esperti. Ma ecco cosa sapere, nel dettaglio

C’è chi sostiene che lavare i capelli ogni giorno possa privarli dei loro oli naturali, rendendoli secchi e fragili e provocando irritazione al cuoio capelluto. È vero? E se ci si allena regolarmente? A queste domande ha risposto il dottor Murad Alam, vicepresidente del dipartimento di dermatologia della Northwestern University Feinberg School of Medicine. Secondo l’esperto per valutare l’idea di usare lo shampoo ogni giorno occorre considerare diversi fattori, come la consistenza dei propri capelli, quanto diventano grassi, le abitudini di vita e l’età