Laparotomia, cos'è e rischi dell'intervento per laparocele

Il metodo della laparotomia

La scelta del tipo di laparotomia da eseguire spetta al chirurgo che dovrà tener conto di diversi parametri, come l'organo sul quale è necessario intervenire; il tipo di patologia che si deve trattare e la sua gravità; la presenza di vasi sanguigni; eventuali complicanze che possono manifestarsi nel corso dell'intervento chirurgico e che potrebbero mettere il chirurgo nella condizione di dover effettuare altre incisioni; semplicità della suturazione da eseguire al termine dell'intervento. Proprio per quest'ultimo punto la laparotomia deve essere eseguita in maniera tale da consentire una semplice e rapida ricostruzione della parte incisa. In sostanza, non ci devono essre complicazioni. Ma quando si decide di fare la laparotomia? Può essere effettuata sia per fini diagnostici che per fini terapeutici. In ambito diagnostico si ricorre alla laparotomia esplorativa, quando altri esami (radiografie o Tac) non hanno permesso di effettuare una diagnosi precisa.