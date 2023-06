Papa Francesco, il Pontefice in ospedale per intervento di laparotomia

Nuovo intervento chirurgico per Papa Francesco, che oggi - dopo l'udienza generale - è stato portato al policlinico Gemelli. Il Pontefice era già stato in ospedale ieri e sarà sottoposto a un'operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Il ricovero dovrebbe durare alcuni giorni.

Bergoglio, ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al "termine dell'udienza generale si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". "L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre - ha aggiunto - sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale".

L'ultimo ricovero a marzo

Papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli l'ultima volta il 29 marzo per un'infezione respiratoria. Era rimasto al policlinico per qualche giorno, fino all'1 aprile, e una volta uscito per tornare in Vaticano aveva detto: "Sono ancora vivo, non ho avuto paura". "Ho sentito tanta tenerezza, tra gli infermieri, i medici, c'è tanta tenerezza con i malati, che sono capricciosi, tutti - aveva aggiunto - Ammiro tanto la gente che lavora qui, ho visto con quanta tenerezza si prendono cura dei bambini".