Salute, la forma del cervello influisce sul modo in cui pensiamo

Uno studio effettuato su più di 10.000 mappe dell'attività celebrare umana, ottenute grazie alle risonanze magnetiche, ha permesso ai ricercatori del Turner Institute for Brain and Mental Health presso la Monash University in Australia , di stabilire come la forma del cervello ha un'influenza diretta sul modo in cui pensiamo, percepiamo e ci comportiamo.

Secondo quanto appurato nello studio, pubblicato sulla rivista Nature, si potrebbe aprire una nuova strada per conoscere il cervello, il suo sviluppo e il suo invecchiamento, oltre a possibili malattie. I ricercatori hanno infatti dimostrato come sia forte il vincolo tra la forma del cervello e la funzione cerebrale: "Proprio come la forma di un tamburo influenza i suoni che può emettere", spiega il coordinatore del gruppo di ricerca Alex Fornito.

"Uno studio che ci aiuterà a comprendere meglio le malattie"



"Gli approcci tradizionali alla mappatura del cervello possono mostrare solo la punta dell'iceberg quando si tratta di capire come il cervello funziona", ha sottolineato il primo autore dello studio, James Pang. "Questi risultati - aggiunge Fornito - aumentano la possibilità di prevedere il funzionamento del cervello direttamente dalla sua forma, aprendo nuove strade per esplorare come il cervello contribuisce alle differenze individuali nel comportamento e al rischio di malattie psichiatriche e neurologiche". "Il lavoro - conclude Pang - apre la possibilità di comprendere gli effetti di malattie come la demenza e ictus prendendo in considerazione i modelli della forma del cervello, che sono molto più facili da gestire rispetto ai modelli dell'intera gamma di connessioni del cervello".