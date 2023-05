7/10 ©Ansa

Quindi si può affermare che nei pazienti affetti da faringotonsillite da streptococco è raccomandata la terapia antibiotica. Al contrario, se la faringotonsillite non è da streptococco A, la terapia antibiotica non è raccomandata. L’antibiotico consigliato di prima scelta è l’amoxicillina, in caso di allergia a questo farmaco si può optare per i macrolidi. Le cefalosporine di 2° e 3° generazione non dovrebbero essere raccomandate